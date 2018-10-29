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Перес хотел уволить Лопетеги после матча с Викторией, – СМИ

25 октября 10:24 268 Читати українською
Перес хотел уволить Лопетеги после матча с Викторией, – СМИ
Хулен Лопетеги / соцсети

Президент Реала Флорентино Перес едва не отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги после матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Виктории (2:1), но его отговорили это делать.

После поединка группы G Реал – Виктория (2:1) президент "сливочных" Флорентино Перес уже хотел освободить Лопетеги с должности главного тренера.

Реал — Виктория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Как сообщает El Confidencial, Перес уже спускался из ложи в раздевалку, чтобы поговорить с наставником, но на пути его остановил генеральный исполнительный директор Хосе Анхель Санчес и вместе с несколькими другими представителями руководства убедил его не делать этого, ведь такое решение перед Эль Классико навредит команде еще больше.

Матч Барселона – Реал состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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