Лига чемпионов: Реал минимально победил Викторию, Рома разгромила ЦСКА

Состоялись матчи 3 тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Рома принимала у себя дома российский ЦСКА. В середине первого тайма счет открыл Эдин Джеко. Римляне разыграли быструю комбинацию, которую четко завершил нападающий. Еще через 13 минут Джеко оформил дубль. Босниец получил мяч на углу штрафной и прицельно ударил в дальний угол ворот соперника. ЦСКА ничем не смог ответить "волкам".

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Во втором тайме Рома не остановилась и уже через 5 минут после начала 2 тайма Ундер довел счет до разгромного. Турок остался один при забегании в штрафную ЦСКА и после отскока мяча к нему без сопротивления расстрелял ворота Помазуна.

В другом матче группы, Реал принимал Викторию Пльзень. "Сливочные" испытали проблемы в матче с чешской командой. Уже на 11 минуте Бензема замкнул головой навес Лукаса Васкеса – 1:0. В первом тайме Реал больше не забивал, хотя и владел преимуществом.

Уже традиционно для этого матча "сливочные" забили на 11 минуте, но теперь во втором тайме. Марсело после комбинации перебросил вратаря соперника и удвоил преимущество своей команды. А на 79-й минуте Грошовски отыграл 1 гол.

После 3 тура Реал и Рома имеют по 6 очков, правда, "сливочные" находятся выше из-за дополнительных показателей. ЦСКА с 4 зачетными пунктами занимает 3 место. Турнирную таблицу группы G замыкает Виктория Пльзень с 1 очком.

Лига чемпионов, группа G, 3 тур.

Рома – ЦСКА – 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Реал – Виктория Пльзень – 2:1

Голы: Бензема, 11 Марсело, 56 – Грошовски, 79.