Реал — Виктория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Реал не без проблем обыграл Викторию Пльзень (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче группы G, Реал принимал Викторию Пльзень. Уже на 11 минуте Бензема замкнул головой навес Лукаса Васкеса – 1:0. В первом тайме Реал больше не забивал, хотя и владел преимуществом.

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Уже традиционно для этого матча "сливочные" забили на 11 минуте, но теперь во втором тайме. Марсело после комбинации перебросил вратаря соперника и удвоил преимущество своей команды. А на 79-й минуте Грошовски отыграл 1 гол.

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После 3 тура Реал и Рома имеют по 6 очков, правда, "сливочные" находятся выше из-за дополнительных показателей. ЦСКА с 4 зачетными пунктами занимает 3 место. Турнирную таблицу группы G замыкает Виктория Пльзень с 1 очком.

Лига чемпионов, группа G, 3 тур.

Реал – Виктория Пльзень – 2:1

Голы: Бензема, 11 Марсело, 56 – Грошовски, 79.