toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Перес хочет сделать Зидана "вечным тренером" Реала

21 июля 09:53 - Читати українською
Перес хочет сделать Зидана "вечным тренером" Реала
Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан пользуется полным доверием руководства клуба.

Президент Реала Флорентино Перес в восторге от работы Зинедина Зидана на посту наставника мадридцев и хочет предложить французу бессрочный контракт, сообщает журналист Эдуардо Инда в Twitter.

Зидан неоднозначно оценил свое будущее в Реале

Также 48-летний специалист будет иметь больше полномочий и влияния на королевский клуб. На похожих условиях работал Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Зидану удалось неожиданно обогнать Барселону на финише сезона Ла Лиги и завоевать золотые медали турнира.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
"С кайфом": игроки Динамо снимали стресс после завершения сезона УПЛ на природе – фото с трофеем
21 июля
14137
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Алекс Фергюсон Зинедин Зинедин Зидан Флорентино Перес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
19
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук