Перес хочет сделать Зидана "вечным тренером" Реала

Президент Реала Флорентино Перес в восторге от работы Зинедина Зидана на посту наставника мадридцев и хочет предложить французу бессрочный контракт, сообщает журналист Эдуардо Инда в Twitter.

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Также 48-летний специалист будет иметь больше полномочий и влияния на королевский клуб. На похожих условиях работал Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Зидану удалось неожиданно обогнать Барселону на финише сезона Ла Лиги и завоевать золотые медали турнира.

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