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Перес хоче зробити Зідана "вічним тренером" Реала

09:50 - Читать на русском
Перес хоче зробити Зідана "вічним тренером" Реала
Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан користується повної довірою керівництва клубу.

Президент Реала Флорентіно Перес в захваті від роботи Зінедіна Зідана на посаді наставника мадридців та хоче запропонувати французу безстроковий контракт, повідомляє журналіст Едуардо Інда у Twitter.

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Також 48-річний фахівець матиме більше повноважень і впливу на королівський клуб. За схожими умовами працював Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Зідану вдалось несподівано обігнати Барселону на фініші сезону Ла Ліги та здобути золоті медалі турніру.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Алекс Фергюсон Зінедін Зінедін Зідан Флорентіно Перес
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