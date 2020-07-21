Перес хоче зробити Зідана "вічним тренером" Реала

Україна — 11:29 2342
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Скрипник хоче покинути Зорю, але Динамо має свого фаворита, – ЗМІ
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Передостанній шанс Зінченка, Ярмоленко проти своїх улюбленців, битва нескорених в Мілані: топ-5 матчів мідвікуСвіт — 08:00 2759
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"В Динамо повний бардак – найслабша команда в історії": Маркевич вважає, що прихід Скрипника не вирішить проблемУкраїна — 07:30 7876
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Ювентус – Лаціо: Роналду б'є рекорд Шевченка й разом з Іммобіле входить в історію, Дибала – крутий, а Саррібол – не дужеІталія — 03:47 2854
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Ювентус – Лаціо: Роналду увійшов до історії футболу, встановивши розкішне досягненняІталія — 00:30 4307