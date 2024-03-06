В среду, 6 марта, из лазарета Барселоны поступили хорошие новости. Как информирует Managing Barça, у полузащитника сборной Испании не случилось рецидива предыдущей травмы. Это значит, что повреждение, которое он получил в матче с Атлетиком, не такое серьёзное, как предполагалось изначально.

Звезда Барселоны выбыл до конца сезона – он пропустит Евро-2024

Сообщается, что Барселона уверена: Педри будет готов к Эль Класико, который запланирован 21 апреля. Согласно источнику, игрок и весь тренерский штаб находятся в приподнятом настроении после этой новости. Тем не менее, Педри будет вынужден пропустить 5 матчей "блаугранас" – с Мальоркой, Наполи, Атлетико, Лас-Пальмасом и Кадисом.

Таким образом, вчерашняя информация Bar Canaletes о том, что Педри выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2024, оказалось фикцией.

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