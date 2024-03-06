У середу, 6 березня, з лазарету Барселони надійшли хороші новини. Як інформує Managing Barça, у півзахисника збірної Іспанії не сталося рецидиву попередньої травми. Це означає, що ушкодження, якого він зазнав у матчі з Атлетіком, не таке серйозне, як передбачалося спочатку.

Зірка Барселони вибув до кінця сезону – він пропустить Євро-2024

Повідомляється, що Барселона впевнена: Педрі встигне відновитися до Ель Класіко, який запланований 21 квітня. Згідно з джерелом, гравець і весь тренерський штаб перебувають у піднесеному настрої після цієї новини. Проте, Педрі все ж буде змушений пропустити 5 матчів "блаугранас" – з Мальоркою, Наполі, Атлетіко, Лас-Пальмасом і Кадісом.

Таким чином, вчорашня інформація Bar Canaletes про те, що Педрі вибув до кінця сезону і пропустить Євро-2024, виявилося фікцією.

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