"Трудно было привыкнуть к полю. На вид оно неплохое, но, когда выходишь на него, мяч сильно дробит и отскакивает в самый неподходящий момент. На разминке времени недостаточно было привыкнуть к этому.

Ингулец – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Любой футболист, который выходит в составе Динамо, должен стараться проявлять себя, даже когда не все удается. Нужно брать не только техникой, но и бойцовскими качествами. Думаю, все молодцы – и команда, и тренерский штаб, поскольку мы плодотворно поработали две недели, когда была пауза на матчи сборных.

Главный тренер говорил нам, чтобы при потере мяча мы не бежали к своим воротам, а сразу там накрывали и не давали поднять сопернику голову. Получилось так, что я в подкате успел перекрыть, и в итоге мяч отскочил на Дениса.

Разговоры о переносе матча? Для нас это неважно. Мы должны готовиться к каждой игре, а переносить этот матч не имело смысла, поскольку мы не знаем, что будет через неделю-две. Выиграли сегодня, заработали три очка – это самое главное. В общем, соперник неплохо оборонялся. Но как команде, которая проводит первый год в Премьер-лиге, то, думаю, им пока сложно адаптироваться", – поделился Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне обескровленным составом уверенно переиграли Ингулец на выезде (2:0) и остались лидерами турнирной таблицы.

Динамо уверенно победило Ингулец обескровленным составом – сенсационный герой и 2 отмененных гола