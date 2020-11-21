"Важко було звикнути до поля. На вигляд воно непогане, але, коли виходиш на нього, м'яч сильно дробить та відскакує в самий невідповідний момент. На розминці часу недостатньо було звикнути до цього.

Інгулець – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Будь-який футболіст, який виходить у складі Динамо, повинен намагатися проявляти себе, навіть коли не все вдається. Потрібно брати не лише технікою, а й бійцівськими якостями. Думаю, всі молодці – і команда, і тренерський штаб, оскільки ми плідно попрацювали два тижні, коли була пауза на матчі збірних.

Головний тренер казав нам, щоб при втраті м'яча ми не бігли до своїх воріт, а відразу там накривали та не давали підняти супернику голову. Вийшло так, що я в підкаті встигнув перекрити, і в підсумку м'яч відскочив на Дениса.

Розмови про перенесення матчу? Для нас це неважливо. Ми маємо готуватися до кожної гри, а переносити цей матч не було сенсу, оскільки ми не знаємо, що буде за тиждень-два. Виграли сьогодні, заробили три очки – це найголовніше. Загалом, суперник непогано оборонявся. Але як команді, яка проводить перший рік у Прем'єр-лізі, то, думаю, їм поки складно адаптуватися", – поділився Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни знекровленим складом впевнено переграли Інгулець на виїзді (2:0) та залишились лідерами турнірної таблиці.

Динамо впевнено перемогло Інгулець знекровленим складом – сенсаційний герой і 2 скасовані голи