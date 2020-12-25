"Мы должны соблюдать закон – до января не можем делать никаких официальных предложений футболисту.

Тайсон посетил тренировку Интернасьонала – звезда Шахтера уже подписал контракт с бразильцами, – СМИ

Интерес игрока присутствует, но пока не более того. Для начала свое согласие должен дать Тайсон, а потом уже следующий шаг – отпустит его клуб или нет. В любом случае, мы сможем вести переговоры о контракте только в январе. Наше общение с Тайсоном было продуктивным и обнадеживающим, но это пока все, что я могу сейчас сказать", – цитирует Каэтано издание Globoesporte.

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером действует до лета 2021 года. Ранее футболист неоднократно заявлял о своем желании вернуться в Интернасьональ, где он начинал свою профессиональную карьеру. Однако, "горняки" намерены удержать игрока и готовы предложить ему новый контракт.

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