Тайсон уже давно хочет покинуть Украину. Это не секрет. Бразилец пытался использовать разные тактики давления на донецкий клуб, но все напрасно. Юридический отдел Шахтера не зря ест свой хлеб. Сейчас невозможно даже представить ситуацию, которая в свое время произошла с Матузалемом.

Контракт Тайсона с "горняками" действует до следующего лета. Зима – последний шанс для Шахтера заработать на его трансфере хоть что-то. Однако такой вариант не выглядит слишком реалистичным. Клуб не настроен идти на любые уступки, а игрок имеет приоритетный вариант продолжения карьеры.

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Давно не секрет, что бразилец хочет вернуться в родной Интернасьонал. Именно оттуда он перебрался в харьковский Металлист в 2010 году. Тайсон регулярно признается в симпатии к "колорадос" в своих соцсетях, а недавно даже побывал на тренировке команды. Местные СМИ рапортуют об уже подписанном контракте. Какие еще нужны аргументы?

Если кого-то в этой ситуации удивит позиция Интернасьоналя, который, казалось, не прилагает никаких усилий, то этому есть рациональное объяснение. Даже одно. Во-первых, у бразильцев нет денег на подобный трансфер, но если бы и были, то их не стали бы тратить на 32-летнего футболиста. Ведь речь идет о по меньшей мере 15 млн евро. Во-вторых, клуб как раз проходил через процесс смены руководства, что тоже исключает большие расходы на усиление.

Лишь накануне формирование нового менеджмента было завершено окончательно. Президент Алессандро Барселлос представил общественности новых руководителей. Должность вице-президента получил Жоау Патрисиу Херрманн. Это знаковое назначение для клуба, ведь его отец – Эральдо Херрманн – был президентом Интернасьоналя, когда тот завоевал свой первый чемпионский титул (1975 год).

Исполнительным директором стал Паулу Брекс. Для Бразилии это очень известный специалист, который в свои 39 лет уже имеет чем похвастаться. Именно он руководил проектом в клубе Америка Минейро. Команда выступает во втором дивизионе, но добралась до полуфинала Кубка Бразилии, где первый матч против Палмейраса завершился вничью (1:1). К тому же Америка имеет отличные шансы подняться в элиту, ведь идет второй в серии Б.

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На пресс-конференции, где презентовали новый менеджмент, не обошлось без вопросов о Тайсоне. Жоау Херрманн продемонстрировал, что владеет информацией по этому во всех деталях. Однако поклонникам клуба или футболиста это оптимизма не добавит.

Херрманн прогнозируемо подтвердил заинтересованность Интернасьоналя в переходе Тайсона, но фактически исключил, что это произойдет зимой. По словам функционера, у него уже был разговор с представителями футболиста, который он оценивает положительно. Полузащитник должен доработать свой контракт в Шахтере, а уже после этого сможет вернуться в родную команду. Но самое интересное в его вступлении другое – новый вице-президент фактически подтвердил, что Тайсону предложат предварительный контракт, как только это станет возможным. То есть уже в январе.

"Тайсон – важный футболист на мировом рынке. До середины следующего года он будет выполнять контракт со своим нынешним клубом. У нас уже была приятная беседа с его представителями, чтобы понять намерения сторон. Это только начало интеграции. Пока ничего не изменилось, нет никаких предпосылок трансферу в ближайшее время", – сказал Херрманн.

В то же время новый вице-президент отметил роль и предыдущего руководства во главе с Родриго Каэтано. Именно его следует благодарить, что переход экс-капитана Шахтера настолько близок. Предыдущий совет директоров провел "производительные и обнадеживающие" переговоры с игроком до такой стадии, что для нового руководства все было уже готово. Теперь осталось дождаться открытия трансферного окна и просто предложить Тайсону предварительный контракт. Таким образом уже летом бразилец снова оденет футболку Интернасьоналя. Шахтер не получит ничего.

Напомним, что бразилец оказался в Украине в январе 2010 года. Тогда Металлист заплатил за него более 6 млн евро. После трех сезонов, 83 матчей, 20 голов и 26 ассистов харьковчане продали Тайсона в Шахтер за 15 млн. На данный момент за дончан футболист сыграл 290 матчей, в которых забил 55 мячей и еще 78 раз помогал отличиться партнерам. Некоторое время Тайсон даже был капитаном Шахтера, но именно из-заз публичных заявлений о желании уйти потерял этот статус.

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