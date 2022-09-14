Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик мог перебраться в ливерпульский клуб. Однако все испортил МЮ, рассказывает Фабрицио Романо.

"В последнюю неделю трансферного окна Шахтер получил предложение в размере 30 млн евро + бонусы от Эвертона. Они решили отказаться после того, как Антони перешел в Манчестер Юнайтед за 100 млн евро (из Аякса – прим .).

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"Горняки" сказали: "Мы не можем продать Мудрика за 30 или 40 млн евро, мы хотим гораздо больше". Вот почему клуб решил оставить игрока, они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги", – цитирует Романо Football London .

Напомним, летом на Михаила претендовал ряд европейских клубов, однако Шахтер наотрез отказался продавать своего главного таланта. В текущем сезоне в его активе четыре матча, гол и три ассиста.