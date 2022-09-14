Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик міг перебратись у ліверпульський клуб. Проте все зіпсував МЮ, розповідає Фабріціо Романо.

"В останній тиждень трансферного вікна Шахтар отримав пропозицію в розмірі 30 млн євро + бонуси від Евертона. Вони вирішили відмовитися після того, як Антоні перейшов у Манчестер Юнайтед за 100 млн євро (з Аякса – прим.).

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"Гірники" сказали: "Ми не можемо продати Мудрика за 30 або 40 млн євро, ми хочемо набагато більше". Ось чому клуб вирішив залишити гравця, вони переконані, що продадуть його за шалені гроші", – цитує Романо Football London.

Нагадаємо, влітку на Михайла претендувала низка європейських клубів, проте Шахтар навідріз відмовився продавати свого головного таланта. У поточному сезоні в його активі чотири матчі, гол та три асисти.

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