Матчи Шахтера против Селтика в Лиге чемпонов можно назвать классикой. По крайней мере, для украинского футбола – слишком уж много ярких воспоминаний оставило противостояние. Сразу же приходит на ум разгром шотландцев в Донецке в 2004 году с дублем Матузалема и голом Брандао. Кто-то же не забывает о скандальном поражении в Глазго – "горняки" доигрывали вдевятером и пропустили единственный гол из-за затягивания игры Лаштувкой (хотя он удерживал мяч всего 5 секунд).

Шахтер – Селтик: где смотреть матч Лиги чемпионов

В 2007-м дончане снова били островитян на РСК Олимпийский (2:0) – причем оба гола были забиты ещё до 8-й минуты (отличились Брандао и Лукарелли). На выезде подопечные Мирчи Луческу снова уступили, пропустив решающий мяч на 90-й минуте. Словом, противостояния были зажигательными.

Интересно, что дончане встречаются с Селтиком практически в тех же условиях, что и 15-18 лет назад. Дончане всё так же считаются тёмной лошадкой группы, а шотландцы снова являются фаворитами – но не бесспорными. Изменилось только место проведения домашки "оранжево-черных" (игра пройдет в Варшаве) и насыщенность состава украинцами.

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Шахтер входит в новую эпоху натужно. В критически ослабленном чемпионате подопечные Игора Йовичевича набрали 10 очков, что позволяет делить лидерство с Колосом – впрочем, "горняки" невыразительно выглядят в позиционной атаке. У команды уменьшилось количество действий в штрафной и продолжительность владений, а вместе с ними упало количество и качество моментов.

В среднем, за матч дончане наигрывают на 1,68 xG, а забивают и того меньше – всего 4 гола за 4 тура. Победы даются благодаря классу, на котором удаётся создать 2-3 хороших эпизода.

Для Лиги чемпионов вся эта история кажется не особо важной, ведь здесь на Шахтер будут оказывать колоссальное давление, что позволит играть от контратак. На что способны "оранжево-чёрные" в этом режиме, прекрасно показал поединок с РБ Лейпциг (4:1) – впрочем, не всё так однозначно.

Во-первых, подопечным Игора Йовичевича сильно повезло с первым голом, да и в целом команда реализовала 4 из 5-ти ударов по воротам. Во-вторых, даже в УПЛ у "горняков" возникали проблемы с прессингом соперников – Лейпциг же очень быстро возвращал мяч на чужой половине и выиграл всю борьбу (но не знал, что делать дальше).

В-третьих, даже в ЛЧ необходимо что-то создавать самому (хотя бы для разнообразия) – немцы, например, до первого гола не давили на заднюю линию Шахтера, что выливалось в миллион перепасовок защитников с последующим выносом в никуда.

Тем не менее, на просторе дончане очень опасны. Этого у команды не отнять. Сам состав заточен под контратаки. Да и с преодолением прессинга не всё ужасно – да, команду в общем-то душат, но в отдельных эпизодах она демонстрирует неплохие навыки выхода из-под давления.

Это невероятно важно перед матчем против Селтика, ведь шотландцы в прессинге выглядят даже агрессивнее распиаренного РБ Лейпциг – в первые 30 минут подопечные Анге Постекоглу откровенно загоняли Реал, наиграв на пару голов.

В дальнейшем "кельты" также не отказывались от агрессивной игры без мяча, но возникали большие вопросы к позиционной составляющей прессинга. При преодолении первой фазы Мадрид получал кучу пространства, что и вылилось в разгром – причем "бланкос" порвали соперника исключительно на быстрых атаках с активной работой флангов. При этом испанцы вообще не прессинговали оборону Селтика. Идеальный сценарий для Шахтера, у которого даже есть свой Винисиус слева.

И всё равно фаворитом сегодня будет Селтик. У себя в чемпионате этот коллектив одержал 6 побед из 6-ти с суммарным счётом 25:1. В последнем туре подопечные Анге Постекоглу разбомбили финалиста Лиги Европы (4:0), что много говорит о качестве футбола шотландцев. Даже в матче с Реалом 27% своих действий с мячом скотты провели на чужой трети поля – да и в целом по большинству статистических показателей команда превосходила или шла на равных с Мадридом.

К тому же, Селтик в течение последней недели отдыхал, а Шахтер провёл чрезвычайно изнурительный поединок с Черноморцем. Словом, сегодня "горнякам" будет тяжело – но кому в Лиге чемпионов легко? Шотландцы крутые, но у них тоже достаточно поводов переживать за результат.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Селтик

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викер, Енц, Тейлор – Макгрегор, О'Райли, Хатате – Абада, Якумакис, Жота

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры признают Селтик фаворитом, но далеко не бесспорным. Коэффициент на победу шотландцев колеблется в районе 2,2-2,3, а это слишком много. Понять конторы можно, ведь подопечные Анте Постекоглу, при всей своей симпатичности – далеко не гранд. Кроме того, в поединке с Реалом скотты почти ничего не создали за час игры, несмотря на топовую интенсивность игры.

Шахтер – Селтик: прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодняшний сценарий матча может оказаться похожим. Селтик будет оказывать давление, быстро возвращая мяч на чужой трети поля, а Шахтер будет страдать в "автобусе" – вопрос лишь в том, насколько долго это будет продолжаться и смогут ли "горняки" адаптироваться. Чуамени и Модрича в нашем составе, к сожалению, нет, поэтому стоит готовиться к проблемам. Особенно страшно за единоборства, ведь в Германии "оранжево-чёрные" проиграли их с треском.

Тем не менее, в матче с РБ Лейпциг дончане допустили очень мало острых моментов у собственных ворот, да и разбивать давление немцев по ходу встречи периодически удавалось – и это вылилось в разгром. Правда, РБ находился в кризисе и сам плохо атаковал, чего не скажешь о Селтике. С другой стороны, состав у шотландцев послабее немецкого.

Будем откровенны – предпосылок к тому, чтобы повторить успех недельной давности, совсем немного, но зацепиться за ничью Шахтеру по силам. Будет тяжело, будет больно, но у "горняков" есть ориентированный на контратаки состав и есть понимание, как выходить в эти контратаки. У Селтика же есть позиционные проблемы с прессингом и нет суперзвёздных футболистов, способных наказывать за первую же ошибку. Именно поэтому мы рискнем поставить на "мировую".

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