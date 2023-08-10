Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков взяв участь лише в одному трансфері клубу цього літа – підписанні Богдана Лєднєва, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що фахівець вже не бере активної участі в житті клубу, а його обов'язки взяли на себе Андрій Русол та Євген Селезньов. Красніков з початку сезону не з'являється на матчах СК Дніпро-1. Цікаво, що у міжсезоння Євген консультував Карпати, ЛНЗ та Металіст.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату СК Дніпро-1 посів у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, програвши чемпіонство Шахтарю на фініші сезону.

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