Лигочемпионовская сказка СК Днепра-1 прогнозируемо подошла к концу в первом же раунде квалификации, хотя подопечным Александра Кучера нечего стыдиться. Во-первых, они едва не сотворили чудо в ответном матче, а во-вторых – соперник оказался чрезвычайно высококлассным. Что и говорить, когда Марсель сгорел Панатинаикосу вообще без шансов.

Теперь надо бороться за Лигу Европы. Оппонент очень серьезный, но и куш за победу солидный. В случае прорыва в плей-офф СК Днепр-1 гарантирует себе участие в еврокубках (как минимум, в Лиге конференций), а может и дальше пройдет – там в соперниках будет Заря. С другой стороны, особо тревожиться из-за неудачи не следует – если не удастся переиграть Славию, то "спортклубовцы" просто опустятся в квалификацию ЛК.

И все было бы хорошо, если бы не одно но. Довбик покинул СК Днепр-1. Не нужно быть большим тактическим аналитиком, чтобы понимать – "желто-черные" потеряли минимум половину ударной силы. Артема заменил форвард с сопоставимым опытом и профайлом (Филиппов), но найти игрока с таким же уровнем Красников и Ко не могли. К тому же, разрушилась магическая связка с Пихаленком, у которого тоже проблемы – у Александра поднялась температура.

Даже с Довбиком и Пихалёнком к позиционной работе СК Днепра-1 возникало немало вопросов, а без Артёма стало трудно даже с Полесьем. Если бы не случайный пенальти и точный лонгшот на последних минутах, то спортклубовцы точно потеряли бы очки. Хотя дело не только в атаке – команда в принципе выглядит довольно уязвимой.

Без мяча подопечные Александра Кучера нестабильны, а в защитных действиях на своей трети и в штрафной начинается валидол. Ошибки критически однотипны – прострелы регулярно находят неприкрытого адресата, зоны подбора не успевают накрыть, 1-в-1 защитники тоже не впечатляют. Это изрядно тревожит в контексте противостояния со Славией.

Пражская команда во главе с Индржихом Трпишовски в конце 2010-х стала открытием европейского футбола. Она на равных играла с грандами в ЛЧ и ЛЕ, продавала лидеров в топ-клубы и стала базовой для сборной Чехии. Впрочем, в последние годы вау-эффекта от футбола Славии не было – исключением стал сезон 2021/22, когда удалось выйти в четвертьфинал Лиги конференций, однако в следующем розыгрыше турнира коллектив даже не вышел из группы. Чемпионства же забрали Спарта и Виктория.

Впрочем, сейчас у Индржиха Трпишовски вырисовывается что-то очень интересное. Славия перестроилась на схему в три защитника и существенно прибавила как в атаке, так и в обороне. В первых трех турах чемпионата пражане одержали три победы с суммарным счетом 7:2 – в каждом из матчей они забивали минимум два мяча.

И это не какая-то шара. Команда провела 86 ударов, 26 раз попала в створ и имела более 70 касаний в штрафной. Значительную часть этих цифр удалось набить с аутсайдером на выходных, но и без этой игры статистика впечатляет.

Круто выглядит и статистика интенсивности единоборств и прессинга. Это – очень высокие показатели. Славия без мяча оказывает невероятное давление, что очень плохо для обороны СК Днепра-1. Да и схема с тремя защитниками неприятна, ведь она позволяет спокойнее контролировать пространство между линиями – с работой между ними после ухода Довбика тоже могут возникнуть проблемы, а без Пихалёнка её вообще не будет.

Вообще, на старте сезона пражане демонстрируют настолько мощный футбол, что трудно найти аргументы в пользу украинского клуба. Из положительного можно отметить разве что пропущенные Славией голы в двух последних поединках.

С другой стороны, в Афинах команде Александра Кучера прогнозировали разгром, но она едва не вынесла мощный Панатинаикос. В Чехии внимательно следили за этим матчем. Кроме того, неожиданностью для Славии могут стать новички СК Днепра-1 – клуб одним махом подписал Филиппова и Леднева, причем они уже тренировались вместе с партнерами на Эден Арене. К ним чехи могут быть и не готовы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пихалёнок (под вопросом), Волынец, Мирошниченко (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Танчик (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Славия Прага – СК Днепр-1

Славия Прага: Коларж – Влчек, Огбу, Голеш – Доудера, Дорли, Зафейрис, Провод – Ван Бурен, Юречка, Лингр

СК Днепр-1: Кинарейкин – Пасич, Сарапий, Адамюк, Каплиенко – Пихаленок, Бабенко – Гуцуляк, Бланко, Третьяков – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Славия – фаворит. Пражане играют дома, они набрали мощную форму, а их сильные достоинства удачно накладываются на минусы СК Днепра-1. К тому же, нет Довбика, а без него было трудно даже с Полесьем. В конце концов, у Индржиха Трпишовски более опытная команда.

Стоит признать и разницу в классе, но трудно назвать ее критической. Она не больше (а то и меньше), чем в противостоянии с Панатинаикосом. Как показал опыт матча в Афинах, СК Днепр-1 не является мальчиком для битья для подобных соперников.

Букмекеры уверены в триумфе Славии. Спорить с фаворитским статусом пражан трудно, но мы не поставим на какой-то катастрофический результат. "Желто-черные" должны сыграть достойно, а судьба противостояния решится в Кошице.