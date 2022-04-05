"Были "подозрительные лица". Жаль, но этих "крыс" хватало. Парочку мы нейтрализовали, один из них был особенно опасен. Поймали одного, он потянулся за холодным оружием, пришлось реагировать. Мы обнаружили у него фальшивые документы, российские рубли, четыре вида одежды (один из них – военный), на телефоне было много фото разных объектов и людей, схемы почти всех блок-постов Чайки и Проспекта Победы, пароли, оружие и др. Передали этого отброса полиции и спецслужбам.

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С начала немного были моменты, когда испытывали страх. Все же до этого периода своей жизни я не был даже охотником. Поэтому в начале, когда стоял на блок-посту, а совсем рядом, метров в 800, взрывались гряды, когда над головой что-то постоянно летало, когда все пылало, конечно, было немного жутко. Плюс мы не сразу понимали, кто и где находится, какие части территории заняты нашими, а какие – врагом. После некоторой адаптации первых маленьких успехов весь страх прошел. С каждым днем ​​появлялась уверенность в том, что мы прогоним захватчиков с нашей земли.

Я хочу поблагодарить тех опытных людей из громады, которые были рядом со мной, нашего командира, наших военных, которых мы встречали. Смотрел на них, видел, как у людей горят глаза, какой у них дух, и понимал – победа будет за нами", – цитирует Езерского Команда 1.

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