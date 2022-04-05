"Були "підозрілі особи". Шкода, але цих "щурів" вистачало. Парочку ми нейтралізували, один з них був особливо небезпечний. Піймали одного, він потягнувся за холодною зброєю, довелося реагувати. Ми виявили в нього фальшиві документи, російські рублі, чотири види одягу (один з них – військовий), на телефоні було багато фото різних об’єктів і людей, схеми майже всіх блок-постів Чайки та Проспекту Перемоги, паролі, зброя тощо. Передали цього покидька поліції та спецслужбам. Пташка попалася серйозна.

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З початку трохи були моменти, коли відчували страх. Все ж таки до цього періоду свого життя я не був навіть мисливцем. Тому на початку, коли стояв на блок-посту, а зовсім поруч, метрів за 800, вибухали гради, коли над головою щось постійно літало, коли все палало, звичайно, було трохи моторошно. Плюс ми не відразу розуміли, хто та де перебуває, які частини території зайняті нами, а які – ворогом. Після деякої адаптації, перших маленьких успіхів, весь страх пройшов. З кожним днем з’являлася впевненість в тому, що ми проженемо загарбників з нашої землі.

Я хочу подякувати тим досвідченим людям з громади, які були поруч зі мною, нашим командирам, нашим військовим, яких ми зустрічали. Дивився на них, бачив, як в людей горять очі, який в них дух, і розумів – перемога буде за нами", – цитує Єзерського Команда 1.

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