"Мой дом расположен в ЖК Чайка, что в районе Стоянки, неподалеку от тренировочной базы ФК Шахтер. Там и началась моя, так сказать, новая жизнь. Начну с того, что еще в 2014 году в нашей громаде была создана так называемая инициативная группа, которая следила за порядком на территории. То есть, некоторые наработки по противодействию мародерам у нас были, и когда появилось понимание того, что вот-вот должно что-то произойти, мы провели собрание и начали понемногу организовываться.

Езерский держал оборону Киева в составе добровольческого батальона

У некоторых оружие было. Официально зарегистрированное, охотничье. Плюс рации. Мы быстро сплотились и проговорили все наши действия на случай, если враг придет. С каждым днем ​​он был все ближе и ближе. От нас до Бучи и Ирпеня – примерно 10 километров. На пятый или шестой день пошли прорывы и в нашу сторону. Однажды активные боевые действия начались в Стоянке – буквально в трех километрах от нас. Там был взорван мост через реку Ирпень. Так мы попали на линию разграничения в зону боевых действий. Перед нами, рядом с нами – вооруженные силы, специальные группировки, а мы, как оказалось, прикрывали их с самого тыла.

Сформировался отдельный добровольческий батальон Чайка, который возглавил очень профессиональный и мужественный человек – Иван Рудяк. Из нашего комплекса туда вошли около 30 бойцов терробороны, а все остальные приехали из разных регионов Украины. С одним из ребят, как оказалось, мы жили во Львове в одном доме, с другим ходили в одну школу. Так нас объединила война. Поначалу у нас, конечно, не было четкой вертикали. Определенная официальность появилась впоследствии, перед нами были поставлены четкие задачи, и мы их выполняли. Первое – организация блок-постов в нашей местности, второе – противодействие мародерству, третье – выявление и обезвреживание корректировщиков и ДРГ. Если подытожить – за нами было обеспечение определенной надежности.

Под Киевом враг разбит, но у нас все еще хватит работы. Комбат поставил задачу наладить организацию и взаимодействие блокпостов в тех городах и поселках, где этого не успели сделать. Передаем некоторый опыт на освобожденных территориях. Также надо зачищать местность, но в этом я точно не являюсь специалистом. Хотел наведаться на нынешнюю базу Шахтера, но меня отговорили от этой идеи, потому что там есть заминирования", – цитирует Езерского. Команда 1.

Россия напала на Украину: соперники Динамо не доверяют Суркисам, ужасное убийство друга Коваленко (LIVE)