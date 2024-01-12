"Перед сном нам доводилося залишати двері відчиненими й чекати, поки ввечері зайде тренер (Хорхе Вільда) і вирішить поговорити з нами. Він казав, що це єдина можливість поспілкуватись з нами особисто. Між стуком у двері перших гравчинь та останніх дехто міг і заснути.

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Ще одна проблема виникала, коли ми виходили в магазини. Вільда завжди чекав на нас і розпитував, що в наших сумках", – гнаводить слова Ермосо Marca.

Нагадаємо, влітку минулого ркоу Іспанія вперше стала чемпіоном світу серед жінок, але церемонія нагородження призвела до справжньої революції. Президент Федерації Луїс Рубіалес без дозволу розцілував Ермосо і незабаром втратив усі свої посади. Головний тренер Вільда також не затримався і зараз очолює збірну Марокко.

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