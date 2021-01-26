Экс-защитник Реала Пепе, который сейчас защищает цвета Порту, поссорился со своим партнером прямо на футбольном поле.

В матче 15-го тура Примейра-лиги Порту не без проблем минимально переиграл одного из аутсайдеров чемпионата Португалии Фаренсе 1:0.

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Через несколько секунд после финального свистка на поле возник спор, который перерос в драку. Бывший игрок мадридского Реала Пепе ввязался в стычку с полузащитником своей же команды Мамаду Лум Н'Диайе. Звездный защитник чемпиона Португалии, обменявшись несколькими словами, налетел на партнера по команде. Произошла драка, в которую включились одноклубники и арбитры. Совместными усилиями футболистов удалось разнять.

Неизвестно, что именно так разозлило Пепе, однако впоследствии Н'Диайе извинился за инцидент. "Этого никогда не должно было случиться. Пепе для меня как старший брат. Очень жаль, ведь я всегда был образцом дисциплины. Прошу прощения у болельщиков", – цитирует Мамаду издание Mundo Deportivo.

Напомним, Порту после 15-туров занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии второе место, набрав 35 очков. Лидером Примейра-лиги является Спортинг, который опережает команду Пепе на одно очко, но имеет игру в запасе.

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