У матчі 15-го туру Прімейра-ліги Порту не без проблем мінімально переграв одного з аутсайдерів чемпіонату Португалії Фаренсе 1:0.

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Через кілька секунд після фінального свистка на полі виникла суперечка, яка переросла у бійку. Колишній гравець мадридського Реала Пепе вплутався у сутичку з півзахисником своєї ж команди Мамаду Лум Н'Діайє. Зірковий оборонець чемпіона Португалії, обмінявшись кількома словами, налетів на партнера по команді. Сталася бійка, в яку включилися одноклубники і арбітри. Спільними зусиллями футболістів вдалося розвести.

Невідомо, що саме так розлютило Пепе, однак згодом Н'Діайє попросив вибачення за інцидент. "Цього ніколи не повинно було трапитися. Пепе для мене як старший брат. Дуже шкода, адже я завжди був взірцем дисципліни. Прошу вибачення у вболівальників", – цитує Мамаду видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Порту після 15-турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Португалії другу сходинку, набравши 35 очок. Лідером Прімейра-ліги є Спортінг, який випереджає команду Пепе на одне очко, але має гру в запасі.

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