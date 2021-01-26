Каталонская Барселона начала поиски левого защитника, чтобы составить конкуренцию Жорди Альбе.

Альба считает себя одним из самых ненавистных игроков мира

В клубе не слишком довольны результатами, которые демонстрирует Фирпо Хуниор, поэтому одним из самых желанных игроков в лагере "блаугранас" является защитник Валенсии Хосе Гайя, сообщает издание Mundo Deportivo. "Летучие мыши" уже озвучили сумму, за которые готовы отпустить своего игрока – 15 млн евро. Любопытство такому трансферу добавляет и тот факт, что именно Гайя вытеснил Альбу из основы сборной Испании, составив каталонцу серьезную конкуренцию в команде Луиса Энрике.

Однако, перед тем, как попробовать подписать Гайю, Барселоне все же придется избавится от Фирпо, за которого летом 2019-го выложили Бетису 18 млн евро. Несколько команд из Серии А уже обозначили свою заинтересованность Хуниором, однако пока не сделали ни одного официального предложения.

Напомним, Гайя – воспитанник Валенсии. За главную команду дебютировал в 2014 году. В текущем сезоне провел за "летучих мышей" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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