Эрик Кантона – отдельная страница в истории не только Манчестер Юнайтед, но и английской Премьер-лиги в целом. Однако, не все его поступки поражали почтенную публику с положительной стороны.

Один из самых досадных эпизодов произошел 25 января 1995 года, когда манкунианцы гостили у Кристал Пэлас. Игра у "красных дьяволов" откровенно не клеилась, а нервный француз в одном из эпизодов ударил защитника хозяев после фола на себе и получил прямую красную карточку.

Уже покидая поле, Кантона услышал крик одного из фанов Пэлас в свой адрес. Далее события развернулись молниеносно – форвард выпрыгнул на трибуны и ударом в стиле кунг-фу решил ответить горе-болельщику, а потом еще несколько раз "прописал" кулаком.

Общественность, особенно футбольная, свирепствовала. Горячие головы требовали дисквалифицировать Кантона пожизненно, акции МЮ на следующий день упали в цене на бирже, а исполнительный директор ФА назвал инцидент "позорным пятном" на репутации игры.

Однако, эмоции немного поутихли, когда стало известно, что именно сказал фан "орлов" и кто он такой вообще. В прессу просочились данные следствия, из которых выяснилось, что "фанат" прокричал Кантона "Fu*k off back to France, you dirty French bastard" ("Уё***ай обратно во Францию, ты – грязный французский ублюдок"). К тому же, этот стекольщик (достаточно иронично, ведь второе прозвище Кристал Пэлас именно "стекольщики") специально спустился с 11-го ряда сектора к полю, чтобы спровоцировать Кантона, а незадолго до инцидента получил 2 года условно за попытку ограбить магазин на заправке.

Поступок "Короля Эрика" начали понимать, а легендарный менеджер Ноттингем Форест Брайан Клаф, который когда-то "вырубил" самого Роя Кина, озвучил то, что во многих вертелось на языке:

Возможно, у Кантона не все в порядке с головой, но я бы тоже не сдержался.

Мудрый Алекс Фергюсон сыграл на опережение. Клуб отстранил французского форварда до конца сезона, а также оштрафовал на две недельных зарплаты. И хотя Юнайтед в том сезоне проиграл титул Блэкберну Кенни Далглиша, но лидер клуба получил время на восстановление душевного равновесия.

В конце концов, Кантона получил 120 часов исправительных работ, дисквалификацию до октября 1995-го (ФИФА добавила еще и международный бан) и штраф в размере 10 тысяч фунтов. Жажду журналистов в этой теме француз не удовлетворил, а на специальной пресс-конференции сказал только одну фразу, столь философскую, что вполне сошло бы для фильмов братьев Коэн или Дэвида Линча.

Если чайки летят за траулером, то это только потому, что они ждут, когда сардины выбросят в море.

Фергюсон убедил Кантона остаться в Манчестере и уже в сезоне 1995/96 он помог "детям, с которыми никогда не выиграешь чемпионат" сделать чемпионский дубль. Он вернулся, чтобы забивать вот такие харизматичные голы:

...И снова стать Королем. Le Roi est mort, vive le Roi! Король умер, да здравствует Король!

