Украинский голкипер Герман Пеньков больше не является игроком Львова, сообщает официальный сайт "горожан".

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Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, 26-летний Пеньков – воспитанник донецкого футбола. Вратарь присоединился ко Львову в январе прошлого года. За это время успел провести за галицкую команду всего 3 матча (в УПЛ – 1 поединок против Колоса, в котором пропустил 4 гола). К слову, в сезоне 2018/19 он защищал честь другой львовской команды – львовских Карпат. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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