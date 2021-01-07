Український голкіпер Герман Пеньков більше не є гравцем Львова, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Клуб та гравець розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, 26-річний Пеньков – вихованець донецького футболу. Воротар приєднався до Львова у січні минулого року. За цей час встиг провести за галицьку команду всього 3 матчі (в УПЛ – 1 поєдинок проти Колоса, в якому пропустив 4 голи). До слова, у сезоні 2018/19 він захищав честь іншої львівської команди – львівських Карпат. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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