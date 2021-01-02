"У нас проблемы в атаке. Нам нужен хороший форвард. Но начали мы с налаживания дел в обороне. В первых 6 официальных матчах мы пропустили 20 голов.

Львов определился с планами на зимние сборы

Когда вы столько пропускаете, то не можете рассчитывать на то, чтобы зарабатывать очки. Мы очень много работали. Наша цель – сзади играть "на ноль". Если мы не пропускаем, уже на одно очко можем рассчитывать.

Много ли будет изменений в составе? Нет. Мы хотим точечно усилиться. Хотя бы по одному игроку в каждую линию. Усиление нам необходимо.

У нас одна задача – остаться в Премьер-лиге. От этого и будем отталкиваться. Мы видим, что в турнирной таблице нет аутсайдеров. После поражения от Мариуполя мы сделали выводы и больше не проигрывали. Конечно, нам не хватает класса и опытных ребят. Но у нас есть время, чтобы подготовиться и выглядеть достойно. Надо решать свои задачи и не ждать последнего тура", – сказал Шумский в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, Львов ушел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

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