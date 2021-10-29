Пенальтийная сенсация в видеообзоре матча Леванте – Атлетико – 2:2
09:36 - Читати українською
Леванте лишил Атлетико 2 очков в матче 11-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
37’ Энис Барди
90’ Энис Барди
90+9’ Робер Пир
Антуан Гризманн 12’
Матеус Кунья 76’
12’ Антуан Гризманн
37’ Энис Барди
76’ Матеус Кунья
90’ Энис Барди
90+9’ Робер Пир
Счет открыл Антуан Гризманн, для которого это первый гол в чемпионате после возвращения в Атлетико. Леванте отыгрался благодаря неловкой работе Суареса в защите. Уругваец задел соперника в штрафной, а Барди уверенно реализовал пенальти.
Реал Сосьедад обыграл Сельту и ушел в отрыв на вершине Ла Лиги, Атлетико расписал боевую ничью с Леванте
Второй тайм сложился по схожему сценарию. Дебютным голом отличился еще один летний новичок мадридцев – Матеус Кунья. Впрочем, под занавес встречи Лоди сыграл рукой, и арбитр снова указал на точку. Барди оформил дубль и сенсационную ничью с чемпионом.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter