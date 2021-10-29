Счет открыл Антуан Гризманн, для которого это первый гол в чемпионате после возвращения в Атлетико. Леванте отыгрался благодаря неловкой работе Суареса в защите. Уругваец задел соперника в штрафной, а Барди уверенно реализовал пенальти.

Реал Сосьедад обыграл Сельту и ушел в отрыв на вершине Ла Лиги, Атлетико расписал боевую ничью с Леванте

Второй тайм сложился по схожему сценарию. Дебютным голом отличился еще один летний новичок мадридцев – Матеус Кунья. Впрочем, под занавес встречи Лоди сыграл рукой, и арбитр снова указал на точку. Барди оформил дубль и сенсационную ничью с чемпионом.