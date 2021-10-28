Чемпионат Испании 2021/22, 11-й тур

Сельта – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Исаак, 55, Элустондо, 80

Гранада – Хетафе – 1:1

Голы: Молина, 90+7 – Унал, 36

Нереализованный пенальти: Суарес, 78 (Гранада)

Леванте – Атлетико – 0:1 (первый тайм)

Гол: Гризманн, 12

Реал Сосьедад в текущем туре мог вернуться на первую позицию в турнирной таблице, да ещё уйти в врыв в три очка от трёх преследователей. Для этого необходимо было обыграть Сельту на выезде – впрочем, галисийцы не собирались так просто отдавать очки. В первом тайме хозяева не уступали баскам по ударам (6:6), били точнее и в целом выглядели активно.

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Отдыхать команды отправились при ничейном счёте, а вот на второй тайм Сельты не хватило. Гости прижали "кельтов", вырвавшись вперёд уже на 55-й минуте – это Исаак сыграл на добивании после передачи Порту за спины защитникам и выстрела Янузая с близкого расстояния. Галисийцы на 77-й огрызнулись голом, который отменили из-за офсайда, а ещё через три минуты матч был закрыт вследствие подачи "чури-урдин" с углового. Её замкнул Элустондо, установив окончательный счёт встречи – 0:2! Сосьедад возвращается на вершину Ла Лиги.

Хетафе приехал в гости в Гранаду, пытаясь одержать первую победу в чемпионате и оборвать 11-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Андалусийцы и сами держались в зоне вылета, однако в первые полчаса встречи именно они владели инициативой, не реализовав несколько неплохих моментов. Кастильцы наказали за расточительность голом на 36-й минуте – это Унал расстрелял ворота после подачи со штрафного и скидки от Кабако. 0:1!

На перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе подопечных Кике Санчеса Флореса. Второй тайм Гранада начала гораздо агрессивнее, однако давление "рохибланкос" разбивалось об ужасное завершение атак. В частности, на 50-й минуте Луис Суарес пробил из пределов вратарской мимо левой штанги, а на 78-й он получил шанс отличиться с пенальти – впрочем, колумбиец выстрелил в небо. Фарта тоже не хватало – на 89-й минуте Пуэртас замкнул навес с углового, а мяч, срикошетив от штанги, застыл над линией ворот. Сория выбил его.

Казалось, что Хетафе не упустит победу, однако на последних секундах встречи Гранада спасла ничью! Гол забил Молина, который пошел на ближнюю штангу и головю подрезал подачу Мильи с корнера. 1:1!

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