Пенальтійна сенсація у відеоогляді матчу Леванте – Атлетіко – 2:2
09:34 - Читать на русском
Леванте позбавив Атлетіко 2 очок у матчі 11-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
37’ Еніс Барді
90’ Еніс Барді
90+9’ Робер Пір
Антуан Грізманн 12’
Матеус Кунья 76’
12’ Антуан Грізманн
37’ Еніс Барді
76’ Матеус Кунья
90’ Еніс Барді
90+9’ Робер Пір
Рахунок відкрив Антуан Грізманн, для якого це перший гол в чемпіонаті після повернення в Атлетіко. Леванте відігрався завдяки незграбній роботі Суареса у захисті. Уругваєць підчепив суперника у карному майданчику, а Барді впевнено реалізував пенальті.
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Другий тайм склався за схожим сценарієм. Дебютним голом відзначився ще один літній новачок мадридців – Матеус Кунья. Втім, під завісу зустрічі Лоді зіграв рукою, і арбітр знову вказав на позначку. Барді оформив дубль і сенсаційну нічию з чемпіоном.
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