Рахунок відкрив Антуан Грізманн, для якого це перший гол в чемпіонаті після повернення в Атлетіко. Леванте відігрався завдяки незграбній роботі Суареса у захисті. Уругваєць підчепив суперника у карному майданчику, а Барді впевнено реалізував пенальті.

Реал Сосьєдад переграв Сельту й пішов у відрив на вершині Ла Ліги, Атлетіко розписав бойову нічию з Леванте

Другий тайм склався за схожим сценарієм. Дебютним голом відзначився ще один літній новачок мадридців – Матеус Кунья. Втім, під завісу зустрічі Лоді зіграв рукою, і арбітр знову вказав на позначку. Барді оформив дубль і сенсаційну нічию з чемпіоном.