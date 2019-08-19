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Пеллегрини оценил важность Ярмоленко для Вест Хэма

22:54 105 Читати українською
Пеллегрини оценил важность Ярмоленко для Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини считает, что Андрею Ярмоленко нужно время, чтобы попасть в основной состав команды.

"Андрей Ярмоленко за 9 или 10 месяцев не сыграл ни одного матча. Поэтому ему нужно время, чтобы закрепиться в основном составе. Он является важным игроком команды", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

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Напомним, украинский вингер принял участие в матче второго тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Брайтоном. Ярмоленко вышел на 77 минуте матча. Это первое появление полузащитника на футбольном поле после тяжелой травмы.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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