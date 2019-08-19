Пеллегріні оцінив важливість Ярмоленка для Вест Хема

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні вважає, що Андрію Ярмоленку потрібен час, аби потрапити у основний склад команди.

"Андрій Ярмоленко за 9 або 10 місяців не зіграв жодного матчу. Тому йому потрібен час, щоб закріпитися в основному складі. Він є важливим гравцем команди", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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Нагадаємо, український вінгер взяв участь у матчі другого туру чемпіонату Англії між Вест Хемом та Брайтоном. Ярмоленко вийшов на 77 хвилині матчу. Це перша поява півзахисника на футбольному полі після важкої травми.

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