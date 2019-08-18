Селезнев назвал залог успешных выступлений Коноплянки в Бешикташе

Бывший нападающий Карабюкспора и Акхисара Евгений Селезнев прокомментировал возможный переход Евгения Коноплянки в Бешикташ.

"Почему бы Коноплянке не перейти в Бешикташ? Украинец будет успешен в этом клубе. Выступления Евгения тесно связаны с тренером, под руководством которого он работает.

Трансфер Коноплянки в Бешикташ на грани срыва, – журналист

Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой", – цитирует Селезнева Ajansspor.

Напомним, украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка уже длительное время близок к переходу в Бешикташ. Однако, клубы никак не могут договориться о сумме трансфера.

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