Вест Хем втратив перемогу над Брайтоном, Ярмоленко зіграв у матчі АПЛ вперше за 10 місяців

Брайтон і Вест Хем розійшлися миром з рахунком 1:1 у 2-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко вийшов після перерви. Рахунок і огляд матчу АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Після домашнього погрому від Манчестер Сіті (0:5) Манель Пеллегріні зробив відразу 5 змін у стартовому складі та ще більше в заявці. Зокрема, вперше в сезоні та за майже 10 місяців хоча б у запас на офіційний матч потрапив Андрій Ярмоленко. Також чилійський наставник випустив Масуаку, Огбонну, Снодграса, Форналса і Чічаріто в основі замість Крессвела, Бальбуени, Антоніо, Андерсона та Аллє. Останні двоє, яких вважали залізними гравцями основи, були фундаментом атаки як мінімум під час міжсезоння. За відсутності Антоніо та Феліпе екс-динамівець нарешті опинився у запасі, але це не може тішити, як і його актуальна форма.

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У перші 25 хвилин на полі був лише Брайтон. Хоча Вест Хем і контролював м'яч понад 50%, бодай на один удар лондонці не спромоглися. Після 20-ї господарі почали домінувати. Спочатку Фабіянскі потягнув 2 дальні удари Даффі та Марча, а на 27-й екс-партнер Маліновського по Генку прошив польського воротаря. Подача штрафного з центра поля, один центрбек Брайтона відборовся, інший навісив, а першим на підбиранні опинився 20-мільйонний новачок Троссар, який ефектно поклав з льоту. Утім завдяки VAR суддя Тейлор гол скасував – ледь помітний, на перший погляд, офсайд вирішив долю епізоду.

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За весь тайм Вест Хем спромігся лише на 2 не дуже влучні удари. На правому флангу Ярмоленка зі старту вийшов Роберт Снодграс, який відзначився лише 2-ма виграними дуелями на другому поверсі, а також по одному перехопленню і прострілу. Шотландець – лідер "молотів" за втратами (аж 4) та вдалими підкатами (3). Сноді виграв 7 єдиноборств з 13-и – найкращий у гостей за обома показниками. Словом, поганенько з креативом, краще у відборі. У перерві Пеллегріні випустив Антоніо, здатного зіграти на правому фланзі, замість інертного центрхава Вілшера. Натомість Снодграс перейшов у центр, а Форналс – праворуч.

Chicharito gets his first goal of the Premier League season, timing his run well and getting just enough on his ensuing shot to open the scoring. ️ #ElTri #ElTriEng pic.twitter.com/nlPzMyzAyx — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 17, 2019

Команда Ярмоленка відкрила рахунок своїм першим ударом у площину воріт. Це Лансіні на 62-й класно розібрався на лівому фланзі та видав своєчасний розрізний пас. Чічаріто ж уникнув офсайдної пастки і прошив Раяна, який зумів зачепити снаряд руками, але той проскочив у сітку. Брайтон миттєво відповів. Троссар і Данк змусили Фабіаснскі політати за м'ячем. Екс-лідер Генка, власне, і забив. Діоп завозився перед своїм штрафним, Мюррей перехопив, а Троссар з межі штрафного просто повторив те, що десятки разів робив у Бельгії.

Ярмоленко вийшов на 76-й, замінивши не дуже помітного Форналса. Українець відразу вступив у гру, програвши 3 поспіль єдиноборства і намагався вдало комбінувати з партнерами (усі його 3 паси знаходили адресата). Також Андрій забрався в офсайд, але загалом був далекий від того, щоб відзначитись якісними діями в атакувальній зоні. Зате у Вест Хема другий гол ледь не зробив той же Лансіні. Аргентинець пройшов кількох суперників, віддав на Снодграса, який обіграв ще одного гравця і пробив у воротаря. Наприкінці зустрічі ще й Антоніо схибив ударом з кількох метрів.

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