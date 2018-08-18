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Пеллегрини: Нынешний состав – это именно та команда, которую я хочу видеть

11:45 57 Читати українською
Пеллегрини: Нынешний состав – это именно та команда, которую я хочу видеть
Мануэль Пеллегрини / Фото reuters

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о своей команде и прокомментировал слухи о трансфере Яя Туре.

"Яя Туре – хороший футболист, но у нас есть игроки на этой позиции. Яя всегда был и остается хорошим игроком, но сейчас Вест Хэму он не нужен. Наш состав укомплектован. Когда строили команду, мы понимали, что некоторым игрокам придется уйти. Это касается молодежи, которой нужно играть. Они с самого начала знали, что отправятся в аренду.

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Действующий состав – именно тот состав на сезон, который я хочу видеть. Не думаю, что кто-то еще покинет клуб. Первый матч не заставил нас передумать. Перед игрой меня спрашивали о цели на сезон. Наша цель – просто играть на победу в каждом матче. После поражения Ливерпулю мы продолжим играть как можно лучше и побеждать как можно чаще. Мы хотим построить крепкую команду, и, надеюсь, сделаем это как можно раньше", – цитирует Пеллегрини издание Goal.

Напомним, сегодня, 18 августа, Вест Хэм сыграет против Борнмута во 2-м туре АПЛ, начало в 17:00.

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Вест Хэм - Борнмут: Суббота 18 августа 2018

Вест Хэм
до матча
4
час
:
53
мин
Борнмут
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Теги
Яя Туре Яя Туре Вест Хэм - Борнмут Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Вест Хэм Вест Хэм
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