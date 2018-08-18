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Пеллегріні: Нинішній склад – це саме та команда, яку я хочу бачити

11:45 563 Читать на русском
Пеллегріні: Нинішній склад – це саме та команда, яку я хочу бачити
Мануель Пеллегріні / Фото reuters

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про свою команду та прокоментував чутки про трансфер Яя Туре.

"Яя Туре – хороший футболіст, але у нас є гравці на цій позиції. Яя завжди був і залишається хорошим гравцем, але зараз Вест Хему він не потрібен. Наш склад укомплектований. Коли будували команду, ми розуміли, що деяким гравцям доведеться піти. Це стосується молоді, якій потрібно грати. Вони з самого початку знали, що відправляться в оренду.

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Нинішній склад – саме той склад на сезон, який я хочу бачити. Не думаю, що хтось ще покине клуб. Перший матч не змусив нас передумати. Перед грою мене запитували про мету на сезон. Наша мета – просто грати на перемогу в кожному матчі. Після поразки Ліверпулю ми продовжимо грати якомога краще і перемагати якомога частіше. Ми хочемо побудувати міцну команду, і, сподіваюся, зробимо це якомога раніше", – цитує Пеллегріні видання Goal.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, Вест Хем зіграє проти Борнмута у 2-му турі АПЛ, початок о 17:00.

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Вест Хем - Борнмут: Субота 18 серпня 2018

Вест Хем
до матчу
3
год
:
29
хв
Борнмут
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Теги
Англія Яя Туре Яя Туре Вест Хем - Борнмут Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем Вест Хем
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