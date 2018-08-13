Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка Клоппа

В первом туре АПЛ 2018/19 эффектно проявили себя как некоторые новички клубов, так и дебютанты английской элиты. Кто поразил больше всего, рассказывает "Футбол 24".

Ришарлисон

21-летний бразильский форвард был приобретен Эвертоном за бешеные 56 млн евро и мгновенно начал отрабатывать вложенные в него средства. В матче против Вулверхэмптона (2:2) Ришарлисон оформил дубль. Бразилец сильно поразил своим вторым голом, элегантно пробив из-под защитника в дальний угол. В свое время такими ударами славился Тьерри Анри. Кто знает, возможно, на воспитанника Америки Минейро ждет не менее потрясающая карьера. По крайней мере, дебют за "ирисок" позволяет на это надеяться.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ

Наби Кейта

Экс-хавбек Лейпцига очень уверенно провел свой дебютный матч за Ливерпуль против Вест Хэма. Похоже, это тот пазл, которого не хватало Юргену Клоппу, чтобы сформировать идеальный коллектив, способный бороться за все возможные титулы. Кейта классно отбирал мячи, разгонял атаки и умело находил свободные зоны. Гвинеец полностью доминировал в центре поля, позволив мерсисайдцам быстро добираться штрафной "молотобойцев". Хотя Наби не отличилась результативными действиями, оставив этот кусок работы для Мане, Салаха и Фирмино, он чуть ли не больше всего приложился к избиению команды Ярмоленко.

Ливерпуль – Вест Хэм: "приличный Ярмоленко", поступок Салаха, судейский прокол и заявка на чемпионство

Рубен Невеш

Этот парень не устает удивлять еще со времен Порту, став капитаном "драконов" всего в 17 лет. Сейчас португальцу 21 и он находится на пути покорения АПЛ. Рубен Невеш уже успел очаровать фанов Вулверхэмптона в Чемпионшипе, а теперь он открылся перед многомиллионной аудиторией лучшей лиги мира. Невеш был настоящим вожаком "волков" в матче против Эвертона. Португалец забил со штрафного, сделал ассист и умело дирижировал игрой команды Нуну Санту в центре поля. В конце концов, именно благодаря лидерским качествам Невеша Вулверхэмптон нашел в себе силы для камбэка.

Джеймс Мэддисон

Лестер не получил положительный результат на Олд Траффорд, но 21-летний хавбек показал очень зрелый футбол. Он не забивал и не ассистировал, хотя однажды заставил Де Хеа серьезно поработать. Мэддисон был главной скрипкой в ​​оркестре команды Пюэля примерно к середине первого тайма, когда "лисы" доминировали в "Театре мечты". Креативный полузащитник, за которого Лестер заплатил Норвичу 25 млн евро, практически всегда принимал правильные решения, не передерживая мяч. Кроме этого, Мэддисон очень быстро наладил взаимодействие с Джейми Варди, которому нужен такой партнер для подачи снарядов.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Жоржиньо

Новичок Челси без проблем влился в тактические построения Маурицио Сарри, с которым работал в Наполи. Итальянец бразильского происхождения не только цементировал центр поля против Хаддерсфилда, но и довольно успешно подключался к атакам и реализовал пенальти. А 94% точности передач – говорят сами за себя. Пара Канте – Жоржиньо уже вскоре может превратиться в ночной кошмар для соперников "пенсионеров". Сейчас они пережевывают одного из претендентов на вылет – 3:0.

Хаддерсфилд – Челси – 0:3 – видео голов и обзор матча

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19