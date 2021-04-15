Тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини хотел бы видеть 28-летнего бразильца в своей команде, сообщает Fichajes.

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Чилийский специалист ищет усиление на левый фланг полузащиты, и Бернард является одним из приоритетных вариантов. Цена экс-игрока Шахтера будет умеренной, поскольку летом 2022 года он становится свободным агентом. Эвертон охотно выслушает все предложения по легионеру, который проводит очередной посредственный сезон (15 матчей, 3 гола). Если Бетис пробьется в еврокубки, то шансы на трансфер существенно возрастут.

Добавим, что зимой Бернарда связывали с возвращением в Шахтер, однако переход остался на уровне слухов.

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