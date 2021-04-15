Тренер Бетіса Мануель Пеллегріні хотів би бачити 28-річного бразильця у своїй команді, повідомляє Fichajes.

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Чилійський фахівець шукає підсилення на лівий фланг півзахисту, і Бернард є одним з пріоритетних варіантів. Ціна екс-гравця Шахтаря буде помірною, оскільки влітку 2022 року він стає вільним агентом. Евертон охоче вислухає усі пропозиції щодо легіонера, який проводить черговий посередній сезон (15 матчів, 3 голи). Якщо Бетіс проб'ється в єврокубки, то шанси на трансфер суттєво зростуть.

Додамо, що взимку Бернарда пов'язували з поверненням у Шахтар, однак перехід залишився на рівні чуток.

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