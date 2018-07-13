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Пеллегріні: Ярмоленко – це гравець, яким я захоплююсь протягом довгого часу

12:54 431 Читать на русском
Пеллегріні: Ярмоленко – це гравець, яким я захоплююсь протягом довгого часу
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував трансфер Андрія Ярмоленка.

"Я дуже щасливий вітати Андрія у Вест Хем Юнайтед. Це гравець, яким я захоплююсь протягом довгого часу. І я, і мій штаб вже чекаємо, коли зможемо з ним попрацювати.

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Він має хороший досвід гри на найвищому рівні протягом багатьох років у складі Динамо та Борусії Д, включаючи Лігу чемпіонів, а також він чудово виступає за національну збірну України.

Вірю, що його сила та якості підійдуть футболу, в який ми прагнемо грати, а також підходять вимогам Прем'єр-ліги.

Ми продовжуємо важко працювати для посилення складу і сподіваюсь, що скоро матимемо хороші новини для наших вболівальників", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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