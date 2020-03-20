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Пеле выбрал сильнейшего между Роналду и Месси

16:54 75 Читати українською
Пеле выбрал сильнейшего между Роналду и Месси
Роналду та Мессі / AS

Легендарный Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком в текущий момент.

"Думаю, в современном футболе лучшим является Криштиану Роналду, он самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси.

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Кто лучший в истории? Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо... В Европе выступали Кройфф и Беккенбауэр. Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной", – цитирует Пеле A Bola со ссылкой наYouTube-канал Pilhado.

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Теги
Пеле Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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