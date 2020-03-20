toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Роналду во второй раз пострадал от коронавируса

11:30 62 Читати українською
Роналду во второй раз пострадал от коронавируса
Криштиану Роналду / Tuttosport

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду снова стал косвенной жертвой пандемии коронавируса.

Роналду получит значительный удар по финансам из-за пандемии коронавируса, информирует Tuttosport.

Роналду стал "жертвой" коронавируса – массовая паника добралась и до португальца

"Игроки Серии А должны отказаться от большого процента заработной платы, чем у их коллег из команд Серии B и С. Больше всего потеряют игроки, которые зарабатывают больше", – подчеркивает издание.

Напомним, что Роналду является самым высокооплачиваемым игроком чемпионатов Италии. Зарплата Криштиану составляет 31 млн евро в год. Таким образом, португалец может потерять около 10 млн евро за последнюю треть сезона.

Добавим, что ранее Роналду получил удар по популярности от опасной болезни – запрос "коронавирус" стал одним из топ-трендов в соцсетях.

Золотой Шевченко в цене 16-летних, Зидан дешевле Зинченко – самый сенсационный год стал знаковым для Украины и ТМ

blog_ava
Виллиан сделает благородный подарок для Челси, несмотря на близкое окончание контракта
00:15
298
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия коронавирус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
45
мин
Лацио
21:45
Фиорентина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук