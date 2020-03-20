Роналду во второй раз пострадал от коронавируса

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду снова стал косвенной жертвой пандемии коронавируса.

Роналду получит значительный удар по финансам из-за пандемии коронавируса, информирует Tuttosport.

Роналду стал "жертвой" коронавируса – массовая паника добралась и до португальца

"Игроки Серии А должны отказаться от большого процента заработной платы, чем у их коллег из команд Серии B и С. Больше всего потеряют игроки, которые зарабатывают больше", – подчеркивает издание.

Напомним, что Роналду является самым высокооплачиваемым игроком чемпионатов Италии. Зарплата Криштиану составляет 31 млн евро в год. Таким образом, португалец может потерять около 10 млн евро за последнюю треть сезона.

Добавим, что ранее Роналду получил удар по популярности от опасной болезни – запрос "коронавирус" стал одним из топ-трендов в соцсетях.

Золотой Шевченко в цене 16-летних, Зидан дешевле Зинченко – самый сенсационный год стал знаковым для Украины и ТМ