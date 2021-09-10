Квалификация ЧМ-2022, КОНМЕБОЛ, 10-й тур

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Эктор Мартинес, 7, Каку, 46 – Чансельор, 90

Уругвай – Эквадор – 1:0

Гол: Перейро, 90+2

Колумбия – Чили – 3:1

Голы: Борха, 19, (пен.), 20, Луис Диас, 74 – Менесес, 56

Аргентина – Боливия – 3:0

Голы: Месси, 14, 64, 88

Бразилия – Перу – 2:0

Голы: Рібейру, 15, Неймар, 40

Парагвай минимально обыграл Венесуэлу. Забить удалось уже на старте поединка – Эктору Мартинесу удался шикарный выстрел из-за пределов штрафной. А в начале второй половины Каку забил второй мяч, замкнув навес Ромеро. Чансельор отыграл один гол под занавес встречи, но Парагвай удержал победу.

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Уругвай вырвал победу над Эквадором. Казалось, что несмотря на небольшое преимущество уругвайцев по ударам, в матче так и не будет голов, однако Гастон Перейро на второй компенсированной минуте замкнул навес Нандеса. А Колумбия уверенно одолела Чили. На 4 минуте арбитр отменил гол Кинтеро из-за офсайда одного из форвардов, но позже Борха оформил дубль за минуту, сначала реализовав пенальти, а затем воспользовавшись ошибкой защитника. Менесес один мяч отыграл, но Луис Диас на 74 минуте поставил точку во встрече.

Аргентина не испытала проблем в матче с Боливией. Главным героем стал Месси, забивший все 3 гола. Сначала Лео в привычном для себя стиле пробил в девятку из-за пределов штрафной, перед этим издевательски обыграв защитника. Во втором тайме Лео удачно сыграл, добив в ворота свой же удар.

Точку во встрече Месси поставил на 88 минуте, среагировав на сейв голкипера. Стоит отметить, что Лионель забил свой 79 гол за национальную сборную, побив достижение Пеле (77 голов в составе национальной сборной Бразилии) и стал лучшим бомбардиром среди южноамериканских сборных.

Бразилия же без проблем обыграла Перу. Здесь главным действующим лицом стал Неймар, который сначала обокрал защитника и ассистировал Рибейру, а в конце первого тайма забил уже сам, добив мяч в пустые ворота.

Таким образом, Бразилия осталась лидером с 24 очками после 8 сыгранных матчей, Аргентина с 18 пунктами друга. Также в пятерке, которая претендует на выход на ЧМ-2022 оказались Уругвай (15 очков), Эквадор и Колумбия (по 13 пунктов).

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