Донька легенди, Келлі Насіменту, показала скрін відеозв'язку з батьком та розповіла про його стан.

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"Він добре одужує після операції. Йому нічого не загрожує, він у гарному настрої. Єдине, що його дратує – це те, що дозволяють їсти лише м’яку їжу", – написала Келлі в Instagram.

Якщо тести будуть позитивними, то незабаром Короля можуть відпустити з лікарні додому. До слова, 23 жовтня Пеле святкуватиме свій 81-й день народження.

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