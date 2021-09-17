Легендарний Пеле зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям одразу після виписки з лікарні.

Знаменитий бразилець опинився у реанімаційному відділенні лікарні Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, повідомляє Daily Mail з посиланням на ESPN.

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Пеле потрапив до відділення інтенсивної терапії через кислотний рефлюкс (захворювання, яке викликає печіння в нижній частині грудної клітини. При ньому відбувається зворотний відтік кислоти з шлунку в стравохід, – прим.), який міг бути спричинений нещодавньою операцією з видалення пухлини товстої кишки. Бразильця виписали з лікарні лише 3 дні тому.

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