Пеле снова оказался в больнице
19:28 - Читати українською
Легендарный бразилец Пеле в очередной раз имеет проблемы со здоровьем.
81-летний Король был госпитализирован с целью лечения после удаления опухоли толстой кишки, сообщает Reuters.
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Жизни трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии ничего не угрожает. Его состояние медики оценивают как стабильное.
Заметим, что в августе Пеле удалили опухоль, после чего он долгое время восстанавливался. Впоследствии легенда мирового футбола активно общалась с врачами для сохранения нормальных показателей жизнедеятельности.
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