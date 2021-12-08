Легендарный бразилец Пеле в очередной раз имеет проблемы со здоровьем.

81-летний Король был госпитализирован с целью лечения после удаления опухоли толстой кишки, сообщает Reuters .

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Жизни трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии ничего не угрожает. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Заметим, что в августе Пеле удалили опухоль, после чего он долгое время восстанавливался. Впоследствии легенда мирового футбола активно общалась с врачами для сохранения нормальных показателей жизнедеятельности.

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