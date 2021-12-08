81-річний Король був госпіталізований з метою лікування після видалення пухлини товстої кишки, повідомляє Reuters.

Тріумф "Короля": трофейний хет-трик Пеле

Життю триразового чемпіона світу у складі збірної Бразилії нічого не загрожує. Його стан медики оцінюють як стабільний.

Зауважимо, що у серпні Пеле видалили пухлину, після чого він тривалий час відновлювався. Опісля легенда світового футболу активно спілкувався з лікарями для збереження нормальних показників життєдіяльності.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили