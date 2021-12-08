Пеле знову опинився в лікарні
19:28 - Читать на русском
Легендарний бразилець Пеле вкотре має проблеми зі здоров'ям.
81-річний Король був госпіталізований з метою лікування після видалення пухлини товстої кишки, повідомляє Reuters.
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Життю триразового чемпіона світу у складі збірної Бразилії нічого не загрожує. Його стан медики оцінюють як стабільний.
Зауважимо, що у серпні Пеле видалили пухлину, після чого він тривалий час відновлювався. Опісля легенда світового футболу активно спілкувався з лікарями для збереження нормальних показників життєдіяльності.
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