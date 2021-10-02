Пеле – одна из самых выдающихся фигур в истории футбола. "Король" – по сей день единственный футболист, который трижды поднимал над головой золотой кубок чемпиона мира.

Скорость, атлетичнисть, бомбардирский талант и максимальная отдача любимому делу позволили Пеле заслуженно завоевать титул "Короля футбола". И если история еще увидит нападающих, которые будут бить его бомбардирские рекорды, то вряд ли мы когда-нибудь станем свидетелями того, как кто-то трижды победит на чемпионате мира.

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ЧМ-1958

Шестой в истории чемпионат мира принимали футбольные поля Швеции. В турнире участвовали 16 команд, которые были разделены на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 команды из группы.

Бразилия боролась за путевку в следующий этап с СССР, Англией и Австрией. Особое внимание было приковано к нападающему "селесао" – 17-летнему Пеле, который несмотря на юный возраст сумел пробить себе дорогу в главную команду своей страны.

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Группа у Бразилии была непростой: команда СССР победила на Олимпиаде, Австрия на прошлом Мундиале завоевала "бронзу", а Англия, хотя и ослаблена из-за Мюнхенской катастрофы, все равно считалась одним из фаворитов турнира. Но "селесао" показали настоящий класс: команда не пропустила в группе ни одного гола и потеряла очки только в поединке с Англией. Пеле берег силы, чтобы засиять позже.

В 1/4 финала именно его гол помог Бразилии победить Уэльс, а в полуфинале его хет-трик стал украшением безумного матча с Францией, в котором "селесао" праздновали викторию со счетом 5:2. Далее – финал против хозяев турнира.

Уже на 4-й минуте Швеция вышла вперед, но Вава быстро восстановил статус-кво. Еще до перерыва он делает дубль и выводит Бразилию вперед. После отдыха Пеле и Загалло делают преимущество "селесао" разгромным. Швеция отквитала один гол усилиями Симонссона, но на последней минуте Пеле оформляет дубль – повтор полуфинального подвига принес Бразилии титул чемпионов мира!

ЧМ-1962

На турнир в Чили "селесао" приехали в статусе чемпионов мира и были готовы отстоять титул. Пеле приехал на чемпионат мира уже не в статусе перспективного новичка, а настоящей звезды. Правда, у судьбы были на него не слишком яркие планы.

За выход в плей-офф Бразилия сражалась с Испанией, Мексикой и Чехословакией. В первом матче "селесао" спокойно разобрались с Мексикой, один из двух голов забил Пеле. А вот второй матч с Чехословакией стал горьким разочарованием – команды разошлись "нулевым" миром, а Пеле получил травму, из-за которой уже больше не сыграет на турнире. Ответственность на себя должны были брать молодые Амарильдо и Гарринча, с чем они идеально справились.

Победа над испанцами гарантировала путевку в плей-офф. В 1/4 Бразилия легко одолела Англию (3:1), а в голевом полуфинале разобралась с Чили (4:2). В финале "селесао" отомстили Чехословакии за Пеле (3:1) и второй раз подряд завоевали кубок чемпионов мира.

ЧМ-1970

На предыдущем мундиале Бразилия провалилась – действующие чемпионы мира не смогли пройти групповой этап. В Мексику Пеле и Ко приехали сделать все возможное, чтобы вернуть статус сильнейшей команды мира.

Группу с Чехословакией, Англией и Румынией "селесао" прошли без потери очков, а Пеле записал на свой счет 3 гола. Далее – 1/4 финала из Перу.

Первый матч плей-офф завершился победой Бразилии со счетом 4:2. Пеле не смог забить гол, но принимал активное участие в атакующих действиях команды. Ситуация повторилась и с Уругваем – Бразилия победила 3:1, а Пеле потерял шикарный шанс: он без касания обыграл голкипера, но не сумел попасть в пустые ворота.

Но в финале против итальянцев фортуна отметила старания "Короля" – на 18-й минуте он открыл счет в матче. Италия ответила голом до перерыва, но остановить Бразилию было нереально – 4:1. Пеле не только выиграл третий золотой трофей, но и получил звание лучшего игрока турнира.