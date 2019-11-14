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Пеле назвал трех лучших футболистов современности

13:52 200 Читати українською
Пеле назвал трех лучших футболистов современности
Лионель Месси, Пеле и Неймар / Фото AFP

Легенда футбола Пеле отметил игроков, которые создают современную историю игры миллионов.

"Раньше в каждой стране было по несколько великих игроков: Эусебио, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много.

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Сегодня их только двое или трое: Месси, Роналду и Неймар. Но последний пока не стал крупной фигурой в Бразилии", – цитирует Пеле Goal.

Напомним, что из этой тройки именно бразильский форвард не попал в топ-30 номинантов на "Золотой мяч-2019".

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Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Неймар Неймар Пеле
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