Пеле назвав трьох найкращих футболістів сучасності

Легенда футболу Пеле відзначив гравців, які створюють сучасну історію гри мільйонів.

"Раніше в кожній країні було по кілька великих гравців: Еусебіо, Беккенбауер, Марадона, Гаррінча, Діді. Їх було дуже багато.

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Сьогодні їх тільки двоє або троє: Мессі, Роналду і Неймар. Але останній поки що не став великою фігурою в Бразилії", – цитує Пеле Goal.

Нагадаємо, що з цієї трійки саме бразильський форвард не потрапив у топ-30 номінантів на "Золотий м'яч-2019".

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